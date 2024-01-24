В столице открылась выставка юных художников из школ искусств

В Москве открылась выставка работ воспитанников столичных школ искусств «Рисую. Творю. Мечтаю», сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«В экспозицию вошло порядка 150 работ разных направлений: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Их создали юные таланты из 10 творческих учебных заведений столицы», — рассказала Сергунина.

Среди работ — картина «Праздник на льду» воспитанницы детской художественной школы №9. Она изобразила сцену на катке возле ГУМа.

«Я хотела показать, что все мы, люди, движемся по некому кругу жизни, каждый со своей историей и характером. Я считаю, что искусство должно объединять и вдохновлять», — пояснила художница, которая в прошлом году стала лауреатом первой степени грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства.

Ученица Тимирязевской детской художественной школы стала автором работы «Крестьянский полдень». При ее создании художница вспоминала поездки к бабушке в село. «Я хотела использовать характерный для житийных икон прием изображения клейм. Отдельные картинки, объединенные композиционно, выстраиваются в рассказ о традициях и жизни моих предков», — рассказала она.

Кроме того, на выставке представлены пейзажи, натюрморты, картины с историческими сюжетами, эскизы арт-объектов и керамика. А ученики школы искусств СТАРТ создали проекты-фантазии на тему архитектуры будущего.

Экспозиция работает до 3 февраля в выставочном зале Московского союза художников на улице Рождественка. Выставку приурочили к объявленному в России Году семьи.