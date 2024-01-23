Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха 23 января пообещал согражданам сделать всё, чтобы остановить распространение русофобии в республике.

Он подчеркнул, что словацкий народ никогда не забудет жертв россиян во Второй мировой войне и сделает всё, чтобы помешать экстремистам, которые распространяют «больную русофобию» и другие фашистские нарративы против России.

Вице-спикер заявил, что у Словакии должны быть дружеские отношения со всеми четырьмя сторонами мира.

«Такова наша программа. И поэтому для меня было честью встретиться с послами Китая, Вьетнама и, конечно, России. Да, Восток для нас является важным партнером, а страны БРИКС, тон в которых задают Россия и Китай, представляют будущее глобальной экономики», — подчеркнул Блаха в своем Telegram-канале.

По его словам, республика должна иметь тесное экономическое сотрудничество на Востоке, что также касается России.

Ранее, 20 января, сообщалось, что Словакия возобновила сотрудничество с Россией и Белоруссией в сфере культуры. Так, глава минкультуры республики Мартина Шимковичова отменила распоряжение, согласно которому после 24 февраля 2022 года было остановлено сотрудничество между этими странами в сфере культуры.

До этого, 13 декабря, Блаха заявил, что Россия не является врагом для республики, и пообещал приложить усилия для нормализации российско-словацких отношений.

3 декабря Блаха сказал, что граждан Словакии никто и никогда не заставит ненавидеть Россию. Словаки не теряют историческую память и ценят жертву русского народа во Второй мировой войне, подчеркнул он.

В конце ноября 2023 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика должна готовиться к периоду, который последует после завершения конфликта Москвы и Киева, а также «стандартизации словацко-российских отношений».