Путин заявил о необходимости продления программы льготной семейной ипотеки

Программу семейной льготной ипотеки надо продлить. Об этом 23 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

«Здесь важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена — продолжена льготная семейная ипотека под 6%. И вот это мы точно сделаем», — сказал он.

Говоря о распространении программы на вторичный рынок жилья, российский лидер указал на необходимость исключения возможностей злоупотребления программой. Помимо этого, по словам Путина, «вопрос не в деньгах», а в том, что с увеличением ключевой ставки расходы бюджета на субсидирование льготных ипотек возрастут.

Ранее, 16 января, ВТБ предложил вернуть размер субсидии кредиторам по льготной ипотеке для нормализации ситуации на рынке. Кроме того, в банке считают, что стоит сделать ипотеку с господдержкой более адресной — к примеру, для социальных категорий населения, которым необходима поддержка при покупке квартир.

До этого, 25 декабря, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что льготная ипотека не станет в России экзотикой, несмотря на ужесточение условий выдачи такого кредита. Массовая программа льготной ипотеки завершится в июле следующего года, напомнила она. Но адресная ипотека, в том числе и семейная, продолжит действие.