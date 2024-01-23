Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд оштрафовал Apple на 800 тыс. рублей за неудаление запрещенного контента
Мир
Пентагон призвал западные страны предоставить Украине больше систем ПВО
Экономика
Финансовый аналитик не исключил продолжения падения курса биткоина
Общество
Путин заверил многодетные семьи в равных льготах на всей территории России
Общество
В Госдуме предложили приравнять при перевозках права питомцев и пассажиров
Общество
Путин заявил о необходимости продления программы льготной семейной ипотеки
Мир
МИД Армении сообщил о готовности упростить движение из Азербайджана в Нахичевань
Мир
В Чехии раскрыли сценарий по прекращению конфликта на Украине
Общество
Путин назвал удачным формат конкурса «Это у нас семейное»
Мир
Вице-спикер Словакии пообещал сделать всё для прекращения русофобии
Спорт
Гафин назначен на пост председателя совета директоров ФК «Динамо»
Общество
Путин поддержал инициативу создания общероссийского родительского комитета
Мир
СМИ узнали о готовности ЕС лишить Венгрию права голоса из-за позиции по Украине
Мир
Ереван заявил об установке прямого канала связи с Азербайджаном
Армия
Российский военный в одиночку взял в плен шестерых солдат ВСУ

Путин заявил о необходимости продления программы льготной семейной ипотеки

Путин: важно, чтобы программа льготной ипотеки была продолжена
0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Программу семейной льготной ипотеки надо продлить. Об этом 23 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

«Здесь важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена — продолжена льготная семейная ипотека под 6%. И вот это мы точно сделаем», — сказал он.

Говоря о распространении программы на вторичный рынок жилья, российский лидер указал на необходимость исключения возможностей злоупотребления программой. Помимо этого, по словам Путина, «вопрос не в деньгах», а в том, что с увеличением ключевой ставки расходы бюджета на субсидирование льготных ипотек возрастут.

Ничего жилищного: ФАС может проверить банки из-за ограничений по льготной ипотеке
Какую ответственность финансовые организации рискуют понести за требование покупать недвижимость только у их партнеров

Ранее, 16 января, ВТБ предложил вернуть размер субсидии кредиторам по льготной ипотеке для нормализации ситуации на рынке. Кроме того, в банке считают, что стоит сделать ипотеку с господдержкой более адресной — к примеру, для социальных категорий населения, которым необходима поддержка при покупке квартир.

До этого, 25 декабря, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что льготная ипотека не станет в России экзотикой, несмотря на ужесточение условий выдачи такого кредита. Массовая программа льготной ипотеки завершится в июле следующего года, напомнила она. Но адресная ипотека, в том числе и семейная, продолжит действие.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024