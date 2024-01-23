Бари Алибасов сообщил о свадьбе со своей помощницей

Российский и советский музыкант, композитор и продюсер Бари Алибасов женился на своей помощнице Елене. Об этом он сообщил в эфире программы «Хватит слухов!».

«У нас никакого праздника не было, пошли, просто расписались и всё. Мы даже в ресторан не ходили. <...> Женился да и женился. Никакого шума не было, было желание спрятаться. Тихо зарегистрировали брак и тихо живем», — поделился 76-летний Алибасов в программе, запись которой размещена на YouTube.

Отмечается, что возлюбленные состоят в отношениях уже около двух лет, однако старались не придавать это огласке.

Сама Елена опровергла слухи об опухоли у супруга. Она подчеркнула, что новообразования у Алибасова нет, а новости о нем, возможно, связаны с плановыми медицинскими обследованиями.

«Узнали просто из новостей. Посмеялись, конечно, опухоли у нас еще нет», — рассказала возлюбленная музыканта.

Бари Алибасов был женат семь раз. Он сам отмечает, что помимо зарегистрированных отношений были и «неофициальные жены». Впервые он женился сразу после выпускного из школы. Тогда влюбленным пришлось разъехаться в разные города, виделись редко, однако у них родилась дочь. Ее композитор не видел уже много лет.

В последнее время Бари Алибасов практически не выходит в свет, говорится в программе. Однако он «окружен любовью и заботой» новоиспеченной супруги.

В ноябре прошлого года музыкант в разговоре с «Известиями» ответил шуткой на новости о своей опухоли и операции. Накануне Telegram-каналы сообщили о том, что у Алибасова обнаружили опухоль — образование сантиметровой кисты в репродуктивной системе — и его ждет операция. Отмечалось, что пиар-менеджеры продюсера якобы скрывают его болезнь.