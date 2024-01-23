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МИД Армении сообщил о готовности упростить движение из Азербайджана в Нахичевань

Мирзоян: Армения готова упростить движение из Азербайджана в Нахичевань
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Фото: commons.wikimedia.org
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Армения готова упростить передвижение по маршруту между основной частью Азербайджана и Нахичеванью, однако Ереван не согласен на создание коридора. Об этом 23 января во время пресс-конференции заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

«Азербайджан хочет, чтобы на этом маршруте не действовал паспортный и таможенный режимы, что для нас неприемлемо. Мы готовы пойти на определенные упрощения, но не примем коридорную логику», — сказал Мирзоян, передает ТАСС.

По его словам, ни в одном документе, в том числе и в заявлении от 9 ноября, не указывалось, что Россия должна «обеспечить безопасность этого маршрута», однако Армения готова сделать это сама. Мирзоян также подчеркнул, что открытие коммуникаций касается всего региона, а не только сообщения между Азербайджаном и Нахичеванью.

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Ранее в этот день Мирзоян сообщил об установлении прямого канала связи между МИД Армении и Азербайджана. Он добавил, что аналогичный канал существует и между другими ведомствами стран.

До этого, 13 января, премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать соглашение о взаимном контроле над вооружениями. Он указал, что пока что две страны не могут договориться по вопросу заключения мирного договора.

4 января помощник президента Азербайджана, заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев сообщил, что между Баку и Ереваном достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора, но несколько нерешенных вопросов по-прежнему остается. По его мнению, сейчас нет серьезных препятствий для заключения мирного соглашения.

Еще 5 октября 2023 года Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратила свое существование 1 января 2024 года.

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