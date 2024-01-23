Западные союзники Украины в скором времени открыто заговорят о разделе страны для прекращения боевых действий, заявил 23 января бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак в интервью изданию Parlamentni listy.

«Главный сценарий, основанный на реальном положении дел, предусматривает, что Киев не будет контролировать все территории, которые входят в международно признанные границы Украины. Те, кто на этом настаивает и считает это главным условием мира, пребывают в иллюзиях. Те, кто понимает, что Украина будет поделена и уменьшится, смотрят на вещи трезво», — сказал экс-дипломат.

По словам Друлака, Украина будет и дальше терять территории в ходе конфликта с Россией, если ее союзники не заставят пойти Киев на уступки.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киеву не стоит рассчитывать на возвращение Крыма и Донбасса. Также он отметил, что Украина является «одной из самых коррумпированных стран в мире» и находится под полным влиянием и контролем США.

До этого, 8 января, директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер указал на то, что 2024 год станет переломным в конфликте на Украине. По его мнению, страна может лишиться еще больших территорий.

Ранее, 5 января, газета Daily Express указала, что политический истеблишмент США начинает осознавать, что ради прекращения украинского конфликта Киеву придется согласиться на раздел территорий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.