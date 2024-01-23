Фотограф из Перми Скворцов не признал вину в госизмене
Пермский фотограф и музыкант Григорий Скворцов не признал вину в государственной измене. Об этом 23 января сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
По словам источника агентства, Скворцов заявил, что не знал, что легшие в основу уголовного дела материалы составляют государственную тайну.
Григория Скворцова арестовали в ноябре 2023 года, он находится в СИЗО «Лефортово».
Ранее в этот день стало известно, что следователи ФСБ предъявили обвинение Скворцову по ст. 275 УК РФ («Госизмена»). Его заключили под стражу.