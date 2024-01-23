Гафин назначен на пост председателя совета директоров ФК «Динамо»

Дмитрий Гафин назначен на пост председателя совета директоров футбольного клуба «Динамо». Об этом 23 января сообщил Telegram-канал команды.

Он сменил Юрия Соловьева, который занимал эту должность с июля 2019 года. Соловьев принял решение покинуть совет директоров клуба.

Гафин ранее являлся членом совета директоров и советником председателя.

В настоящее время «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиге, имея 32 очка по итогам 18 матчей. Также клуб продолжает выступление в Кубке России.

29 ноября «Динамо» обыграло «Зенит» в первом матче 1/4 финала «Пути РПЛ» Кубка России. Игра закончилась со счетом 1:0 благодаря голу Федору Смолова.