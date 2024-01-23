Путин приехал на выставку «Россия» на ВДНХ в третий раз

Президент РФ Владимир Путин в третий раз посетил выставку «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом стало известно 23 января.

Сообщается, что глава государства приехал на выставку для участия во Всероссийском семейном форуме «Родные-любимые», на котором состоится торжественная церемония открытия Года семьи в РФ.

В рамках форума Владимир Путин встретился с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. В ходе встречи он подчеркнул, что вся внутренняя политика, экономическая политика страны так или иначе связана с поддержкой семей и все национальные программы «так или иначе крутятся вокруг семьи».

16 января Путин предложил продлить выставку-форум «Россия» хотя бы на летний период.

До этого президент приезжал на выставку 17 декабря, тогда там проходил съезд «Единой России». Впервые российский лидер посетил на выставку-форум 4 декабря. Глава государства пообщался с детьми, принял участие в акции «Елка желаний» и осмотрел часть экспозиции, посвященной атомной отрасли РФ. Президенту показали макет бункера, из которого советские ученые наблюдали за испытаниями первой в стране атомной бомбы.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.