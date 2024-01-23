Ас-Сиси: строительство АЭС «Эль-Дабаа» идет быстрее, чем было согласовано

Строительство атомной электростанции (АЭС) «Эль-Дабаа» в Египте идет более высокими темпами, чем изначально планировалось. Об этом 23 января сообщил египетский лидер Абдель ас-Сиси в ходе совместной с президентом России Владимиром Путиным церемонии по заливке бетона в основание энергоблока № 4. Трансляцию торжественной церемонии вели «Известия».

«Строительство проекта идет более высокими темпами, чем было согласовано изначально», — сказал ас-Сиси.

Путин принял участие в церемонии по видеосвязи. Кроме того, на мероприятии также присутствовали гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и другие высокопоставленные представители с обеих сторон.

«Разноплановое и выгодное сотрудничество между нашими странами продолжает поступательно развиваться», — сказал президент России.

Путин отметил, что отношения между РФ и Египтом основываются на равноправии, обоюдном уважении и учете взаимных интересов. Ас-Сиси, в свою очередь, указал на то, что строительство энергоблока открыло новую страницу в отношениях двух стран.

Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о возведении атомной станции «Эль-Дабаа» в ноябре 2015 года. Работы на первом энергоблоке АЭС начались в июле 2022 года, а на втором — в ноябре.

Позже, 31 августа 2023-го, «Росатом» получил лицензию на строительство четвертого энергоблока. 19 ноября на стройплощадке второго энергоблока начался монтаж устройства локализации расплава («ловушки расплава») — одного из главных элементов пассивных систем безопасности.

На АЭС будут расположены четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200. Общая мощность станции составит почти 4,8 ГВт. Строительство всех четырех блоков планируется завершить к 2028–2029 годам.