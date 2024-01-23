«Известия» показали работу 79-летнего электрика в прифронтовой Александровке

Электрик Леонтьич из прифронтовой Александровки Донецкой Народной Республики (ДНР) в возрасте 79 лет продолжает помогать людям восстанавливать линии электропередачи (ЛЭП), несмотря на постоянные обстрелы. С мастером 23 января пообщался корреспондент «Известий» Сергей Прудников.

В населенном пункте, граничащем с освобожденной Марьинкой, с начала украинского конфликта еще в 2014 году Леонтьич продолжает бескорыстно и в любое время выезжать на места порывов и повреждений ЛЭП и налаживать их.

«Прежде чем ехать, мне звонят: «Леонтьич, так и так, по такому-то адресу перебиты провода», ну и выезжаешь туда, где взрывы были. Приезжаешь и делаешь», — рассказал он.

По словам электрика, из мастерской он берет с собой лестницу, инструменты, провода и выезжает на специальном транспорте. Примечательно, что он вручную проверяет напряжение, так как оно не всегда соответствует значениям на трансформаторе.

Устранять повреждения ему приходится едва ли не каждый день, нередко — под огнем со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Без него Александровка все эти годы сидела бы без света», — заметил глава местной администрации Константин Чалый.

Местные жители ценят Леонтьича за его труд и отмечают, что он незаменим, поскольку службам не всегда удается восстановить все объекты.

«Леонтьич у нас — золотой человек потому что, если бы не было его, мы все эти годы конфликта были бы без света. Он и днем, и ночью, всегда нам помогает!» — рассказала односельчанка Юлия Калиниченко.

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