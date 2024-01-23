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Эксперт оценил окупаемость подмосковной недвижимости вблизи горнолыжных курортов

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Фото: Getty Images/RichLegg
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Загородная недвижимость вблизи подмосковных горнолыжных курортов при сдаче в аренду окупается в срок от 5 до 12 лет. Об этом рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи, основываясь на проведенном исследовании.

«Загородные дома, расположенные недалеко от популярных горнолыжных курортов Подмосковья — очень привлекательные объекты для инвестиций. В округах с большим количеством спортивных парков средний срок окупаемости дома при сдаче в аренду составляет до 12 лет. Наименьший срок окупаемости загородного дома отмечается в Истринском районе: при сдаче в аренду дом площадью 150 кв. м. может окупиться уже через пять лет», — сообщил Алексей Лейпи.

Эксперты изучили объявления о продаже загородных домов и участков на витрине «Домклик», актуальные на начало января 2024 года. Для каждого населенного пункта Московской области, где располагаются зимние спортивно-развлекательные комплексы, аналитики рассчитали медианную стоимость стандартного загородного дома площадью 150 кв. м. и земельного участка. При этом учитывались как садовые участки, так и земля под индивидуальное жилищное строительство.

Исследование показало, что диапазон стоимости загородных домов вблизи популярных горнолыжных склонов Московской области весьма широк. Так, наиболее бюджетные варианты можно найти в деревне Деденево Дмитровского района недалеко от горнолыжного клуба Леонида Тягачева. В этой локации дом площадью 150 кв. м обойдется примерно в 8 млн рублей. Наиболее высокими оказались цены на недвижимость в Красногорске. Загородный дом рядом с обновленным горнолыжным парком MoonVillage будет стоить около 30 млн рублей.

Разброс цен на земельные участки составил от 3,5 до 24 млн рублей. По данным витрины «Домклик», бюджетные лоты можно найти в деревне Ситники рядом с горнолыжным центром «Лоза», а также в Подольске недалеко от комплекса «Красная Горка»: медианная стоимость участка здесь составляет 3,5 млн рублей. Самые дорогие предложения сконцентрированы в Красногорске, где участок земли обойдется примерно в 24 млн рублей.

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