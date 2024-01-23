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Самый дорогой «Москвич 6» появился у дилеров

«Авилон Москвич»: «Москвич 6» в максимальной комплектации начал поступать дилерам
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Фото: Global Look Press/Petrov Sergey
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Лифтбэк «Москвич 6» в новой максимальной комплектации начал поступать российским автодилерам. Об этом рассказал директор «Авилон Москвич» Дмитрий Макарычев, передает 23 января «Российская газета».

По словам Макарычева, модель будет выставлена в автосалоне в ближайшие дни, сейчас новинка находится на предпродажной подготовке.

Лифтбэк оснащен 1,5-литровым мотором (174 л.с.), который работает в связке с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией. Цена «Москвича 6» в новой топовой комплектации составит 3,12 млн рублей. Доплата относительно версии «Бизнес» с таким же силовым агрегатом составит 140 тыс. рублей. Внешне новинка отличается диодной полосой, соединяющей фары, и 18-дюймовыми дисками вместо 17-дюймовых.

Список оснащения «Москвича 6» пополнился системой контроля слепых зон, панорамной крышей с люком, электроприводом крышки багажника, шторками безопасности, системами предупреждения о поперечном столкновении при движении задним ходом и другими опциями.

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Автозавод «Москвич» с момента старта продаж в марте 2023 года реализовал более 15,3 тыс. автомобилей, в том числе более 1,5 тыс. электромобилей.

В 2024 году «Москвич» планирует выпустить порядка 50 тыс. автомобилей. Компания планирует расширять дилерскую сеть, к концу 2023 года в 51 городе страны были открыты 82 автосалона.

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