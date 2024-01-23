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В Кремле не стали называть ракетные удары по Украине ответом на обстрел Донецка

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Массированный удар Вооруженных сил (ВС) РФ по Украине 23 января нельзя назвать ответом на теракт на рынке в Донецке. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 23 января.

«Нет, нельзя. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию. И наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам и не бьют по мирному населению, в отличие от киевского режима», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли назвать удар ВС РФ ответом Киеву.

Ранее в этот день мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram сообщил о ряде взрывов в городе. По данным местных СМИ, в городе прозвучали не менее восьми взрывов.

Также 23 января взрывы прогремели и в Киеве. В городе звучал сигнал воздушной тревоги и работала система противовоздушной обороны (ПВО).

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Украинские военнослужащие обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка 21 января, утром воскресенья, когда там было особенно многолюдно. Тогда 27 человек погибли, еще 26 пострадали.

В МИД РФ удар ВСУ назвали варварским терактом против мирного населения. Российская сторона категорически осуждает такие действия. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также решительно осудил удар ВСУ.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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