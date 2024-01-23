Армения выразила готовность передать Азербайджану карты минных полей в Карабахе

Армения может передать Азербайджану новые карты минных полей в Карабахе в случае создания атмосферы доверия, заявил 23 января в ходе пресс-конференции глава армянского МИДа Арарат Мирзоян.

Он напомнил, что Армения дважды передавала карты минирования.

«Армения уже дважды передала карты минирования Азербайджану. Но странно: были заявления из Азербайджана, что они не точны, когда минирование было в основном в 1990-е годы, в том числе самим Азербайджаном. Сейчас армянская сторона пытается путем опросов создать новые карты, и если будет атмосфера доверия, армянская сторона может обсудить передачу их Азербайджану, но на этот раз с участием международного сообщества», — указал министр, его речь транслировалась на YouTube-канале.

Ранее, 13 января, премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать соглашение о взаимном контроле над вооружениями. Он указал, что пока что две страны не могут договориться по вопросу заключения мирного договора.

До этого, 4 января, помощник президента Азербайджана, заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев сообщил, что между Баку и Ереваном достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора, но несколько нерешенных вопросов по-прежнему остается. По его мнению, сейчас нет серьезных препятствий для заключения мирного соглашения.

В середине декабря премьер-министр Азербайджана Али Асадов утвердил регламент об организации и проведении рабочих встреч между азербайджанской и армянской комиссиями по делимитации границы между двумя странами.

5 октября Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратила свое существование 1 января 2024 года.