На заводе миноборонпрома Азербайджана прогремел взрыв

Взрыв прогремел на заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана. Об этом 23 января сообщил портал Oxu.az.

«На заводе министерства оборонной промышленности «Араз» в Ширване произошел взрыв. В результате взрыва есть пострадавшие. На место направлено несколько карет скорой помощи», — говорится в сообщении.

По данным Buta Media, пострадали трое мужчин в возрасте от 23 до 32 лет. Их госпитализировали, их жизни ничто не угрожает.

Ранее, 13 декабря, мощный взрыв прогремел в промышленной зоне Трефорест на территории Уэльса в Великобритании. На место происшествия было направлено десять машин скорой помощи. Очевидцы сравнивают произошедшее с землетрясением по силе удара и с запуском фейерверков по громкости взрыва и яркому огненному зареву.