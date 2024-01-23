В Великобритании высказались о поставке Украине беспилотных авиационных систем

Замглавы минобороны Великобритании Джеймс Картлидж высказался о продолжении поставок Украине британских беспилотных авиационных систем (БАС). Он заявил в ответе на парламентский запрос члена Палаты общин Эндрю Росинделла о том, что Британия привержена помощи Украине.

В запросе Росинделла говорилось о необходимости спросить государственного секретаря по обороне Великобритании Гранта Шэппса, предпринял ли он шаги для пополнения возможностей британской системы беспилотной авиации в контексте отправки такого оборудования для поддержки Украины, пишет Lenta.Ru.

Картлидж подчеркнул, отвечая на вопрос парламентария, что Соединенное Королевство закупило большое количество БАС для Украины, «в том числе ограниченное количество непосредственно из существующих запасов Великобритании».

Он напомнил, что премьер-министр Великобритании Пиши Сунак недавно подтвердил, что в рамках финансирования Украины Великобританией в размере £2,5 млрд на предстоящий год на БАС будет выделено £200 млн.

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