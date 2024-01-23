Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи
Политика
Лавров заявил о росте комплексов безнаказанности и превосходства США
Мир
Лавров исключил иное развитие событий на Украине при президентстве Трампа
Мир
Аргентинские депутаты потребовали обосновать отказ от вступления в БРИКС
Спорт
Боксер Джонсон назвал себя русским на 100%
Авто
Средняя цена на подержанные авто в РФ выросла на 30%
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене фотографу Скворцову
Мир
На заводе миноборонпрома Азербайджана прогремел взрыв
Экономика
Владельцем главного юрлица «Яндекса» в РФ стала российская МКАО
Мир
После землетрясения в Алма-Ате медпомощь потребовалась 44 гражданам
Мир
В Бельгии заявили о невозможности отказаться от российского газа в ближайшее время
Мир
Байден после слов Жан-Пьер о его остром уме перепутал своих министров
Мир
США попросят союзников помочь Киеву деньгами
Мир
Песков высмеял вербовочный ролик ЦРУ на русском языке
Авто
Россияне потратили на покупку новых авто в декабре рекордную сумму
Сюжет:

В Великобритании высказались о поставке Украине беспилотных авиационных систем

Замглавы британского минобороны Картлидж высказался о поставке Украине БАС
0
Фото: ТАСС/EPA/GEOFFROY VAN DER HASSELT
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Замглавы минобороны Великобритании Джеймс Картлидж высказался о продолжении поставок Украине британских беспилотных авиационных систем (БАС). Он заявил в ответе на парламентский запрос члена Палаты общин Эндрю Росинделла о том, что Британия привержена помощи Украине.

В запросе Росинделла говорилось о необходимости спросить государственного секретаря по обороне Великобритании Гранта Шэппса, предпринял ли он шаги для пополнения возможностей британской системы беспилотной авиации в контексте отправки такого оборудования для поддержки Украины, пишет Lenta.Ru.

Картлидж подчеркнул, отвечая на вопрос парламентария, что Соединенное Королевство закупило большое количество БАС для Украины, «в том числе ограниченное количество непосредственно из существующих запасов Великобритании».

Он напомнил, что премьер-министр Великобритании Пиши Сунак недавно подтвердил, что в рамках финансирования Украины Великобританией в размере £2,5 млрд на предстоящий год на БАС будет выделено £200 млн.

«Активно поджимаем противника, выбиваем его с позиций»
Какие коррективы в бои на донецком направлении вносит погода

Накануне российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 76 беспилотников, а также Су-25 воздушных сил Украины, передает НСН.

Ранее, 17 января, начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что системы ПВО группировки войск «Юг» Вооруженных сил (ВС) РФ ликвидировали 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 13 реактивных снарядов РЗСО HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО), передает RT.

Ранее, 14 января, в Минобороны России рассказали, что на танках армии России в зоне проведения СВО на Украине начали использовать новые комплексы подавления FPV-дронов «Сания».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024