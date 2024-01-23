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В России подлежащие маркировке отрасли экономики показали рост в 2023 году

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Подлежащие маркировке отрасли экономики в России показали рост в 2023 году. Об этом сообщил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин 23 января.

«Отрасли от маркировки растут, несмотря на не всегда благоприятные факторы. В 2023 году в оборот ввели на 56% больше обуви, на 46% больше воды и на 37% больше парфюмерии, на 11% табака, молочка тоже на 17%», — сказал Дубин на круглом-столе ТАСС.

Он рассказал, что ЦРПТ запускает программы поддержки для отечественных производителей, а представители оператора системы маркировки до 2024-го появятся в каждом регионе России.

«Программы [поддержки] весьма востребованы, их две: компенсация половины затрат на оборудование и рассрочка трехлетняя. Мы надеемся, что в этом году благодаря запуску новых товарных групп эти программы станут более востребованными, в том числе есть уже одна в икре и наверняка распространятся и на другие тоже», — добавил Дубин.

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Когда начнется эксперимент и как к нему относятся в отрасли

Ранее, с 15 января, в стране начался эксперимент по маркировке отдельных видов парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии. Он будет проходить до 28 февраля 2025 года. Как отметили в пресс-службе правительства РФ, за это время будет отработана маркировка средств для макияжа, ухода за волосами, зубных паст и других средств для гигиены полости рта, косметических товаров для бритья, дезодорантов, мыла и моющих средств. В итоге будут определены оптимальные технологии нанесения средств идентификации на продукцию. При этом участие в пилотном проекте для бизнеса добровольное.

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