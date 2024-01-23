Психолог рассказал о различиях женского и мужского почерка

Психографологическая экспертиза считается нетрадиционным криминалистическим исследованием почерка, с ее помощью специалист может установить индивидуально-психологические характеристики его автора, а также с определенной долей вероятности различить мужской и женский почерк. Об этом во вторник, 23 января, рассказал «Газете.Ru» декан факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин.

«У мужчин почерк беззаботный, уверенный, торопливый, неравномерный, некрасивый, размашистый, присутствует сильный нажим, встречаются чаще острые углы, орфографические ошибки», — рассказал Деулин.

У женщин, в свою очередь, почерк более чистый, аккуратный и правильный. В нем преобладают маленькие линии без нажима и более округлые буквы, уточнил специалист.

По его словам, для определения половой принадлежности на основе почерка существуют разные методики. Однако они выявляют психологическую сущность человека — нормотипичные феминные или маскулинные признаки.

«Поэтому современная наука продолжает заниматься поисками совершенных методов безошибочной диагностики половой и гендерной идентичности с опорой на почерк человека», — добавил эксперт.

В конце января 2023 года лингвист Центра по проведению судебных экспертиз и исследований «Судебный эксперт» Александр Карагодин рассказала «Известиям», что благодаря лексико-грамматическим, орфографическим, пунктуационным и стилистические ошибкам в тексте возможно установить эмоциональное состояние автора в момент написания текста. Однако эти ошибки могут также сигнализировать о низком уровне языковой, речевой компетенции автора, уточнил эксперт.