В Московской области обследуют 2,2 тыс. сельхозземель

Обследование 2,2 тыс. земельных участков сельскохозяйственного назначения проведут в Московской области в 2024 году. Эта процедура необходима для подтверждения неиспользования земли с целью ее изъятия и дальнейшего вовлечения в оборот, сообщает региональное Министерство имущественных отношений во вторник, 23 января.

При обследовании сельхозземель инспекторы учитывают несколько факторов, в том числе наличие сорняков на 50% и более площади участка, самовольные постройки, загрязненность химическими веществами, а также захламление 20% и более от площади.

В 2023 году в регионе было осмотрено 1,5 тыс. участков, признаки нарушения обнаружены более чем на тысяче из них. В текущем году планируется изъять не менее 400 участков сельхозназначения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».