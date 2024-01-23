Отец подозреваемого в смерти юмориста в Сочи вступился за сына

Мужчина, которого подозревают в причинении смерти юмористу Амирану Геворкяну в Сочи, не мог сам напасть на оппонента. Об этом 23 января рассказал его отец Закир Расулов.

«Мой сын напасть никак не мог. Он, конечно, добивать ходил, матом крыл всех, маму задел потом. От прогиба, броска люди не умирают — я это как тренер знаю», — сказал он.

Мужчина признался, что давно не разговаривал с сыном и не обсуждал произошедший инцидент.

Ранее в этот день сообщалось, что юморист Амиран Геворкян скончался в результате драки возле одной из гостиниц в Сочи. Он упал с высоты 2,5 м, после чего на него еще упал нападавший. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Позднее очевидец уточнил, что в потасовке участвовали шесть человек с одной стороны и двое с другой. Геворкян умер, после того как упал и скатился с горки.