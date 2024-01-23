Доходы от госсобственности в Татарстане превысили 15,5 млрд рублей

Доходы от использования государственной муниципальной собственности в Татарстане за 2023 год составили 15,5 млрд рублей. Такие цифры озвучил глава Минземимущества республики Фаниль Аглиуллин на итоговой коллегии ведомства во вторник, 23 января.

«В республиканский бюджет поступило 8 млрд 108 млн рублей. Преобладают возобновляемые доходы, их доля 98,6%, при этом 87% доходов — это аренда земли», — уточнил министр, его цитату приводит ИА «Татар-информ».

В местные бюджеты поступило 7,4 млрд рублей. Наибольший удельный вес – это доходы от аренды и продажи земельных участков.

Ранее в январе сообщалось, что в Казани в новогодние праздники туристы потратили по картам порядка 916 млн рублей. При этом 86% этой суммы приходится на траты путешественников из регионов, а 14% — на траты приехавших из муниципалитетов Татарстана.