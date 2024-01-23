Бригады врачей для неизлечимо больных пациентов появились в Перми

Выездные патронажные паллиативные медицинские бригады для взрослых начали работу в Перми. Об этом сообщает ProPerm.ru со ссылкой на информацию регионального министерства здравоохранения.

Бригады организованы на базе поликлиник № 2, 5 и 7. Медики оказывают помощь пациентам на дому.

Средства на организацию работы бригад были выделены из федерального бюджета. Объем финансирования составил около 9 млн рублей.

Паллиативная помощь включает комплекс медицинских мер, направленных на избавление неизлечимых пациентов от боли на этапе неконтролируемого прогрессирования заболевания. В минздраве отмечают, что основной задачей является увеличение объемов паллиативной помощи в регионе, повышение ее качестве и доступности. Для пациентов составляется индивидуальный план наблюдений, согласно которому медики ведут посещение больного. В состав бригады входят врач и медсестра.