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Минобороны России заявило о высокоточном групповом ударе по объектам ВПК Украины

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Российские войска нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, заявило во вторник, 23 января, Минобороны РФ.

Так, при помощи атаки высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования поражены предприятия, производящие боеприпасы, взрывчатые вещества, ракеты и комплектующие к ним.

Как отмечают в военном ведомстве, цель удара выполнена, все назначенные объекты поражены.

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Ранее, 19 января, издание Asia Times сообщило, что ракетные удары Вооруженных сил РФ, а также отсутствие стратегической глубины ВСУ и нехватка средств противовоздушной обороны не позволяют Украине наладить производство вооружений на своей территории.

Британский эксперт Александр Меркурис заявил 16 января, что Россия уничтожает украинский ВПК с помощью ракетных ударов.

До этого, 13 января, российские войска нанесли групповые удары с применением гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» по военно-промышленным объектам Украины, производящим снаряды разного калибра и беспилотники. Еще 23 групповых удара по заводам украинского ВПК были нанесены с 6 по 12 января. Все задачи были выполнены.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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