Преподаватель отдал мошенникам 1,85 млн рублей в Екатеринбурге

Полиция в Екатеринбурге проводит проверку по факту мошенничества в отношении 46-летнего преподавателя института МЧС. Мужчина лишился 1,85 млн рублей.

По словам потерпевшего, ему поступил звонок якобы из Канады. Собеседник заявил, что личные данные мужчины опубликованы в интернете. Злоумышленник потребовал, чтобы потерпевший отправился в банк, оформил кредит и перечислил деньги на определенный счет. Об этом пишет «ТагилСити.ру».

Мошенник утверждал, что деньги на счету будут «помечены» и возвращены уральцу. Преподаватель согласился выполнить инструкции. Он отправился в банк и оформил кредит под предлогом покупки автомобиля.

На следующий день потерпевший обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В Хабаровске 49-летняя женщина лишилась из-за мошенников около 3 млн рублей. Потерпевшая доверилась рекламе с предложением высокого дохода он инвестиций. Она переводила средства на посторонние счета.