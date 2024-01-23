В ГД отметили важность законопроекта об ужесточении наказания за утечки данных

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за утечки данных. Изменения также предусматривают компенсационные выплаты пострадавшим. Член комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин 23 января в беседе с «Известиями» указал на важность принятия поправок.

По его словам, принятие поправок — важный шаг в защите конфиденциальности и безопасности персональных данных. Парламентарий отметил, что, несмотря на постоянное совершенствование системы хранения персональных данных, существует риск и халатности хранения, и злоупотребления положением, и незаконной обработки.

«Прецеденты свидетельствуют о том, что организации могут не иметь достаточных мер для защиты и конфиденциальности этих данных, а мошенникам удается избежать ответственности либо эта ответственность несоизмерима со степенью причинения вреда. К сожалению, пока что действовать приходится через ужесточение наказаний. Если изменения будут недостаточно эффективными, думаю, стоит рассмотреть вопрос ужесточения персональной ответственности виноватых сотрудников. Мы должны создать для граждан уверенность в том, что их данные достаточно защищены. А для тех, кто посмеет нарушить закон и использовать данные в мошеннических схемах, будет жесткое наказание», — сказал депутат.

11 января директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова, говоря об утечке данных, рассказала, что всё чаще жертвами киберпреступников становятся представители малого и среднего бизнеса. Главная причина такого пристального внимания хакеров к МСП — их слабая защищенность, объяснила она.