Россиянам разрешат заселяться в отели с помощью «Госуслуг»

Правительство России в апреле 2024 года планирует принять акт, который позволит россиянам регистрироваться в отелях с помощью электронных документов в приложении «Госуслуги». Об этом во вторник, 23 января, сообщил кабмин на своем сайте.

«Гостям не нужно будет предъявлять паспорт, если они смогут представить соответствующие документы в электронном виде, используя мобильное приложение «Госуслуги», — говорится в сообщении.

Кроме того, граждане России смогут регистрироваться в гостиницах по загранпаспорту вне зависимости от места их постоянного проживания.

Упрощение регистрации в гостиницах, а также развитие горнолыжных комплексов и совершенствование законодательства о работе экскурсоводов предусмотрены дорожной картой трансформации делового климата «Туризм», утвержденной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 20 января.

Ранее, 30 ноября, директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин рассказал «Известиям», что пилоты по использованию приложения «Госуслуги» вместо паспорта планируют провести в 2024 году. Для использования новой функции человек должен будет сдать биометрию и разместить свое фото в приложении «Госуслуги». Затем по запросу он сможет предъявлять специальный QR-код, который появится в системе.

18 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий использование цифровых копий удостоверяющих личность документов, в том числе паспорта. Как уточнили в тот день в Минцифры России, бумажные документы сохранят свой статус, однако в отдельных бытовых случаях граждане РФ смогут использовать их электронных версий приложения «Госуслуги».