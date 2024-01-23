Режим повышенной готовности ввели в Ижевске из-за коммунальной аварии

В Ижевске ввели режим повышенной готовности после отключения электричества на улице Дарьинской. Для местных жителей организована доставка еды.

Отключение произошло вечером 22 января. Семь домов оказались обесточены. В ходе проверки установлено, что на улице Дарьинской повреждены два кабеля электроснабжения. Для местных жителей организовали палатку для зарядки телефонов.

В ночь на 23 января специалистам удалось вернуть в дома тепло, а также горячую и холодную воду. Работа по восстановлению электроснабжения продолжается. Ожидается, что авария будет устранена к вечеру 23 января, пишет ИА «Сусанин».

По последним данным, рабочие ведут прокладку резервного кабеля длиной 300 м. Для пожилых людей и мам с младенцами организована доставка еды до квартир.

Вечером 22 января около 1 тыс. жилых домов в Верхней Салде (Свердловская область) остались без газа. Специалисты заменили участок газопровода длиной 4 м. К утру 23 января снабжение удалось восстановить.