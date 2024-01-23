Реклама
Прямой эфир
Общество
Пресс-показ фильма «Мастер и Маргарита» прошел в Москве
Армия
Российская система ПВО сбила воздушную цель в Белгородской области
Мир
Белоруссия обвинила НАТО в нарушении Венского документа о безопасности
Мир
Лавров и аль-Малики подчеркнули важность прекращения кровопролития в Газе
Общество
Волонтеры в Тюменской области нашли пропавшего 15 лет назад мужчину
Общество
Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке РФ к участию в «ЭКСПО-2025» в Осаке
Политика
МИД РФ прокомментировал ситуацию в Красном море
Мир
В Кремле назвали несостоятельными территориальные претензии Украины к России
Политика
В Госдуме оценили поднятый в США вопрос о возвращении Аляски России
Мир
Лавров в Нью-Йорке проводит встречу с главой МИД Швейцарии
Общество
Суд оштрафовал Apple на 800 тыс. рублей за неудаление запрещенного контента
Мир
Пентагон призвал западные страны предоставить Украине больше систем ПВО
Экономика
Финансовый аналитик не исключил продолжения падения курса биткоина
Мир
В Госдуме раскрыли цель вбросов Запада о возможной войне НАТО с Россией
Общество
Путин согласился продлить субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей

Режим повышенной готовности ввели в Ижевске из-за коммунальной аварии

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ижевске ввели режим повышенной готовности после отключения электричества на улице Дарьинской. Для местных жителей организована доставка еды.

Отключение произошло вечером 22 января. Семь домов оказались обесточены. В ходе проверки установлено, что на улице Дарьинской повреждены два кабеля электроснабжения. Для местных жителей организовали палатку для зарядки телефонов.

В ночь на 23 января специалистам удалось вернуть в дома тепло, а также горячую и холодную воду. Работа по восстановлению электроснабжения продолжается. Ожидается, что авария будет устранена к вечеру 23 января, пишет ИА «Сусанин».

По последним данным, рабочие ведут прокладку резервного кабеля длиной 300 м. Для пожилых людей и мам с младенцами организована доставка еды до квартир.

Вечером 22 января около 1 тыс. жилых домов в Верхней Салде (Свердловская область) остались без газа. Специалисты заменили участок газопровода длиной 4 м. К утру 23 января снабжение удалось восстановить.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024