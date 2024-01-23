Два педагогических вуза объединят в Алтайском крае

Алтайский государственный педагогический университет решили реорганизовать. Это связано с присоединением к нему Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени Василия Шукшина (Бийск). Соответствующий приказ подписало Минпросвещения России, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Мы уверены, что от интеграции АлтГПУ и АГГПУ выиграют все — абитуриенты, студенты, преподаватели и сотрудники вузов, регион и система педагогического образования России в целом», — сказала ректор Алтайского государственного педагогического университета Ирина Лазаренко.

По ее словам, это открывает более широкие возможности для объединенного педвуза. Подготовка к реоргранизации началась в 2023 году, в дальнейшем после завершения процесс объединения вузов общая численность студентов составит более 10 тыс. человек.

Реорганизация завершится в мае 2024 года. АлтГПУ сохранит свое название — Алтайский государственный педагогический университет. Педагогический вуз в Бийске станет филиалом Алтайского педуниверситета, отмечает altapress.ru.

Ранее «Известия» сообщили, что в следующем году рост цен на платное образование возможен на 10–12%. Об этом сообщил президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов, и данную информацию подтвердили представители ряда российских вузов.