Жителя Пермского края осудили за пьяное ДТП с погибшим

В Нытве (Пермский край) вынесен приговор в отношении водителя, который скрылся с места ДТП. В результате аварии погиб один человек.

Трагедия произошла в январе 2022 года. По данным Properm.ru, подсудимый сел за руль автомобиля Toyota Highlander в состоянии алкогольного опьянения, превысил допустимую скорость и выехал на полосу встречного движения. В результате внедорожник столкнулся с машиной «Лада Калина».

Водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия. Водитель иномарки покинул место ДТП.

По итогам рассмотрения уголовного дела суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, в пользу родственников погибшего с подсудимого взыскали компенсацию морального вреда в размере 8 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.

В Якутии в суд переданы уголовные дела в отношении двух водителей, которые незаконно перевозили пассажиров по закрытой ледовой переправе через реку Лену. Мужчин обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.