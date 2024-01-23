Москвичей предупредили о метели

Снег и местами метель ожидаются в Москве во вторник, 23 января. Об этом заявили в столичном МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 15:00 23 января до 10:00 24 января в Москве ожидается снег, местами метель. На дорогах гололедица, снежные заносы», — цитирует сообщение RT.

Ожидается усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 17 м/с, передает агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве рекомендовали в связи с этим автомобилистам и пешеходам проявлять осторожность и избегать шатких конструкций.

Ранее, 22 января, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что большую часть текущей недели температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы. По его словам, к вечеру вторника, 23 января, температура воздуха днем повысится до –1…–4 градусов, вместе с чем пройдет небольшой снег. А в среду в Москву придет оттепель — в этот день и в четверг ожидается от 0 до +1 градуса.