Ученые оценят запасы углерода в почвах Томского Приобья

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) планируют провести исследование почвы Томского Приобья, чтобы выяснить, какие из них лучше всего накапливают углерод. Это поможет составить рекомендации по землепользованию, которые повысят аккумуляционный потенциал почв, сообщает пресс-служба вуза во вторник, 23 января.

Углерод является главной составляющей парниковых газов. Снижение его концентрации в атмосфере является главным условием, необходимым для уменьшения влияния парникового эффекта на Землю. Одним из возможных путей решения этой проблемы выступает правильное землепользование.

В рамках нового проекта специалисты вуза оценят изменение запасов углерода в почвах зоны подтайги на временном отрезке 200 лет в условиях разного природопользования. Также они исследуют территории, которые не использовал человек за это время, и участки, которые люди возделывали периодически.

«Необходимость достижения углеродной нейтральности… привела к появлению множества исследований, нацеленных на оценку влияния разных типов землепользований на углеродный баланс почв и оценку углеродного баланса естественных и антропогенно-измененных экосистем», — сказала руководитель проекта Дарья Кузьмина, ее цитату приводит РИА «Томск».

По словам специалиста, при этом по лесной зоне Западной Сибири таких данных пока не имеется. Исследование будет реализовано при поддержке Российского научного фонда и рассчитано на два года.