СК возбудил дело после нападения несовершеннолетнего с ножом на мужчину в Москве

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело после нападения с ножом детей мигрантов на соседа в подъезде жилого комплекса на юго-западе Москвы. Об этом 23 января сообщили в Telegram-канале столичного СК.

«<...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), ч. 2 ст. 139 УК РФ («Незаконное проникновение»)», — говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, 22 января на лестничной клетке жилого дома произошел конфликт между группой этнических азербайджанцев с соседом, в ходе которого один несовершеннолетний участник нанес удар ножом мужчине.

В Telegram-каналах появилась информация, что инцидент произошел в жилом комплексе «Эталон-сити». В самом чате ЖК люди сообщили, что 12-летний ребенок в сопровождении взрослого напал на мужчину с ножом. Пострадавший, как уточняется, потерял много крови и находится в реанимации.

При этом отца нападавших вместе с детьми увезли в полицию, однако позднее отпустили. По его словам, конфликт произошел из-за того, что мужчина якобы ударил ребенка. Записи камер видеонаблюдения опровергают эту информацию. Кроме того, по словам жильцов, дети, напавшие на человека, постоянно «кошмарят» башню жилого комплекса.

Ранее, 1 января, в этот день СУ СКР по Челябинской области сообщало о возбуждении уголовного дела после появления в СМИ и соцсетях видео, на котором мигранты оскорбляли участников спецоперации. Сообщалось, что хулиганы оскорбляли местных жителей, демобилизованных с передовой, и их жен, вели себя вызывающе. Также они нанесли удары предметом, используемым в качестве оружия, одному из участников специальной военной операции.