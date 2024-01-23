Жителей Оренбуржья предупредили о резком похолодании

В ближайшие сутки в Оренбургской области ожидается резкое похолодание. Температура упадет до –30 градусов.

По данным регионального управления МЧС, в ночь на 24 января похолодание ожидается на юге центральных и восточных районов на 10 градусов и более. На севере Оренбуржья минимальная температура составит –31 градус. Об этом сообщает «Урал56.ру».

Ранее в этот день режим повышенной готовности объявили во Владивостоке. Причиной стал сильный ветер. На центральной площади города порывы ветра повредили конструкции зимнего городка. Непогода ожидается до утра 24 января.