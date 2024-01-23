Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи
Политика
Лавров заявил о росте комплексов безнаказанности и превосходства США
Мир
Лавров исключил иное развитие событий на Украине при президентстве Трампа
Мир
Аргентинские депутаты потребовали обосновать отказ от вступления в БРИКС
Спорт
Боксер Джонсон назвал себя русским на 100%
Авто
Средняя цена на подержанные авто в РФ выросла на 30%
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене фотографу Скворцову
Армия
Источник сообщил о завершении испытаний антидроновых мини-ракет для ЗРК
Экономика
Владельцем главного юрлица «Яндекса» в РФ стала российская МКАО
Мир
После землетрясения в Алма-Ате медпомощь потребовалась 44 гражданам
Мир
В Бельгии заявили о невозможности отказаться от российского газа в ближайшее время
Мир
Байден после слов Жан-Пьер о его остром уме перепутал своих министров
Мир
США попросят союзников помочь Киеву деньгами
Мир
Песков высмеял вербовочный ролик ЦРУ на русском языке
Авто
Россияне потратили на покупку новых авто в декабре рекордную сумму

Суд взыскал с жительницы Заполярья ущерб за падение из окна на автомобиль

0
Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мончегорский городской суд Мурманской области постановил взыскать 112,8 тыс. рублей ущерба с девушки, которая выпала из окна на припаркованный автомобиль и повредила его. Об этом 22 января сообщила пресс-служба суда.

«На данный [поврежденный] автомобиль из окна квартиры, расположенной на втором этаже <…> дома, <…> выпрыгнула девушка, в связи с чем у транспортного средства повреждена крыша и внутренняя обивка крыши. Ущерб, причиненный автомобилю, согласно отчету оценщика, составляет 112 819 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что выпавшая из окна девушка была госпитализирована и рассказала, что оступилась на подоконнике во время чистки оконных рам и упала с высоты второго этажа на припаркованную у дома машину.

Ранее, 13 декабря, суд в Биробиджане (ЕАО) взыскал 35 тыс. рублей с предпринимателя за повреждение припаркованной машины, на которую упал снег с крыши его магазина. Уточняется, что сумма утверждена в результате мирового соглашения сторон.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024