Суд взыскал с жительницы Заполярья ущерб за падение из окна на автомобиль

Мончегорский городской суд Мурманской области постановил взыскать 112,8 тыс. рублей ущерба с девушки, которая выпала из окна на припаркованный автомобиль и повредила его. Об этом 22 января сообщила пресс-служба суда.

«На данный [поврежденный] автомобиль из окна квартиры, расположенной на втором этаже <…> дома, <…> выпрыгнула девушка, в связи с чем у транспортного средства повреждена крыша и внутренняя обивка крыши. Ущерб, причиненный автомобилю, согласно отчету оценщика, составляет 112 819 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что выпавшая из окна девушка была госпитализирована и рассказала, что оступилась на подоконнике во время чистки оконных рам и упала с высоты второго этажа на припаркованную у дома машину.

Ранее, 13 декабря, суд в Биробиджане (ЕАО) взыскал 35 тыс. рублей с предпринимателя за повреждение припаркованной машины, на которую упал снег с крыши его магазина. Уточняется, что сумма утверждена в результате мирового соглашения сторон.