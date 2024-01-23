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Франция и Германия обменялись упреками в недостаточных поставках оружия Украине

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Фото: REUTERS/Stringer
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Страны Европейского союза, включая Германию и Францию, все чаще обвиняют друг друга в недостаточном количестве отправленного на Украину оружия, что подрывает единство блока. Об этом 22 января пишет агентство Bloomberg с ссылкой на анонимные источники, знакомых с ситуацией.

«Германия подталкивает Еврокомиссию (ЕК), исполнительный орган ЕС, к составлению общего списка запланированной финансовой и военной помощи Украине со стороны стран-членов объединения. По мнению некоторых, это позволит заставить государства отчитываться за предоставленную помощь», — передает издание.

Такой аудит под руководством Берлина должен дать Киеву более точное представление о том, на какой объем помощи она может рассчитывать в этом году, пишут журналисты. Разговоры о данной мере ведутся в преддверии экстренного саммита 1 февраля, на котором европейские лидеры попытаются согласовать пакет помощи в размере €50 млрд ($54,5 млрд), который Венгрия заблокировала в декабре.

Кроме того, считают в агентстве, в Европе нарастают опасения, что Украина может начать страдать от нехватки финансов уже в марте, в то время как Киев вернулся к обороне после неудавшегося контрнаступления.

По данным издания, Франция отвергла обвинения в том, что ее помощь Украине запаздывает. В радиоинтервью France Inter на прошлой неделе министр обороны страны Себастьен Лекорню рассказал о планах по поставке 40 крылатых ракет дальнего радиуса действия SCALP, в отличие от Германии, которая не хочет отправлять свои крылатые ракеты, несмотря на просьбы Украины.

«Я бы не хотел показывать пальцем на некоторых наших союзников, но мы также можем гордиться тем фактом, что мы действительно поставили надежные системы», — сказал глава французского минобороны.

Германия выделила восемь млрд евро на двустороннюю поддержку Украины в этом году, а Нидерланды предоставят более двух млрд евро, сообщает агентство. Некоторые страны-члены еще не представили никаких пакетов помощи.

Тем временем восточные страны блока уже исчерпали значительную часть своих запасов оружия, чтобы поддержать Украину в начале военной операции, но продолжают призывать своих партнеров выделить Киеву больше помощи, отмечают в издании.

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23 января немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об удвоении военной помощи киевскому режиму в этому году и призвал другие страны последовать его примеру, больше намекая на крупные государства ЕС, такие как Франция, Испания, Италия. На что во Франции, по данным издания, отреагировали достаточно резко.

До этого, 7 января, лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Запад в двух годах лжи о том, что Киев придет к победе в 2024 году.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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