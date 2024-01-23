Путин заявил о согласованной с Египтом позиции по Ближнему Востоку

Президент РФ Владимир Путин 23 января заявил, что Россия и Египет согласовывают позиции в связи с событиями на Ближнем Востоке.

В настоящее время глава государства вместе с египетским лидером Абделем Фаттах ас-Сиси принимает участие в запуске процедуры заливки бетона в основание четвертого энергоблока египетской АЭС «Эд-Дабаа».

«Мы с господином ас-Сиси находимся в постоянном контакте. В прошлом году встречались в ходе второго саммита Россия — Африка. Регулярно обсуждаем все наиболее значимые для наших стран вопросы международной и региональной повестки. В частности, обмениваемся мнениями и согласовываем позиции в связи трагическим развитием ситуации в Палестино-израильском конфликте, решаем вопросы гуманитарного характера», — сказал он.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Условием палестинцев является возвращение границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль с этим не соглашается.

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