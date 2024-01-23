Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа»

Президент России Владимир Путин вместе с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси дал старт процедуре заливки бетона в основание четвертого энергоблока египетской АЭС «Эль-Дабаа». Трансляцию торжественной церемонии во вторник, 23 января, вели «Известия».

Российский лидер принял участие в церемонии по видеосвязи. На мероприятии также присутствовали гендиректор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и другие высокопоставленные представители с обеих сторон.

«Разноплановое и выгодное сотрудничество между нашими странами продолжает поступательно развиваться. Египет действительно наш близкий друг и стратегический партнер», — сказал Путин в ходе церемонии.

Он подчеркнул, что взаимодействие двух государств основывается на принципах равноправия, обоюдного уважения и учета интересов друг друга.

Ас-Сиси, в свою очередь, отметил, что начало строительства энергоблока открыло новую страницу в отношениях между Каиром и Москвой.

Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о возведении атомной станции «Эль-Дабаа» в ноябре 2015 года. Работы на первом энергоблоке АЭС начались в июле 2022 года, а на втором — в ноябре.

Позже, 31 августа 2023-го, «Росатом» получил лицензию на строительство четвертого энергоблока. 19 ноября на стройплощадке второго энергоблока начался монтаж устройства локализации расплава («ловушки расплава») — одного из главных элементов пассивных систем безопасности.

На АЭС будут расположены четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200. Общая мощность станции составит почти 4,8 ГВт. Строительство всех четырех блоков планируется завершить к 2028–2029 годам.