Почти 1 тыс. домов осталась без газа в Верхней Салде
Около 1 тыс. частных домов остались без газоснабжения из-за коммунальной аварии в Верхней Салде (Свердловская область). Во время ремонта потребовалась замена участка трубы.
Авария произошла 22 января на улице Урицкого. На место прибыли сотрудники газовой службы, ход ремонтных работ под личный контроль взял глава города Александр Маслов. В ходе ремонта специалисты заменили участок трубы длиной 4 м. Об этом сообщает «ТагилСити.ру».
К утру 23 января газоснабжение удалось восстановить.
На прошлой неделе в Брянске учеников школы № 51 перевели на дистанционное обучение из-за коммунальной аварии. В здании прорвало систему отопления.