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Юрист рассказал, какой срок грозит станцевавшей топлес в клубе вебкамщице

Юрист Исаев: станцевавшей топлес в клубе вебкамщице грозит до 12 лет тюрьмы
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Фото: соцсети
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Российской вэбкам-модели Crazy Alisha, которая станцевала топлес в клубе «Пандора» в Великом Новгороде, может грозить до 12 лет лишения свободы, если в помещении клуба находились несовершеннолетние до 14 лет. Об этом «Известиям» 23 января рассказал член Адвокатской палаты Москвы адвокат Леонид Исаев.

Видео с танцующей на сцене с обнаженной грудью девушкой попало в Сеть. По информации СМИ, в заведении присутствовало немало подростков. Как заявил Исаев, если сведения об этом подтвердятся, то действия девушки попадают под ст. 135 УК РФ (Развратные действия).

«Если в помещении клуба находились несовершеннолетние в возрасте до 16 и до 14 лет, то обнажившей грудь грозит уголовная ответственность по ч.3 ст. 135 УК РФ, по которой предусмотрено наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. Если же в клубе находились только несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет, то уголовная ответственность может наступить по ч.1 ст. 135 УК РФ, наказание по которой составляет до трех лет лишения свободы», — рассказал Исаев.

В прокуратуре Новгородской области заявили о намерении проверить сообщения о присутствии подростков на мероприятии в клубе.

Голь и выдумки: какое наказание грозит гостям вечеринки Ивлеевой
Вслед за рэпером Vacio проблемы начались и у других участников скандала в клубе «Мутабор»

20 декабря состоялась «голая» вечеринка телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor. Ее посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также блогеры-миллионники и жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

22 декабря в Роскомнадзоре заявили, что на некоторых фото- и видеозаписях с вечеринки Ивлеевой присутствуют признаки пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). За участие в «почти голой» вечеринке извинились некоторые гости и сама Ивлеева. Но после того как скандальные фото с мероприятия попали в Сеть, у некоторых звезд начали отменять концерты.

После общественного резонанса телеведущая принесла извинения за организацию мероприятия, заявив, что полностью осознала свою ответственность за произошедшее.

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