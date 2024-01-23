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Осужденного за убийство студента в Санкт-Петербурге охранника отпустили на свободу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Охранника Заура Каримова, убившего в 2020 году студента Санкт-Петербургского государственного университета Владислава Голикова, отпустили на свободу. Об этом 23 января сообщили в суде по итогам рассмотрения апелляционной жалобы.

Действия Каримова были переквалифицированы с «Убийства» на «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». По этому делу ему уже было назначено наказание в виде лишения свободы на один год, которое он отбыл.

«На основании п. 2 ч. 6 ст. 302 УПК РФ освободить Каримова З.И. от отбывания наказания в виде лишения свободы. Освободить Каримова З.И. из-под стражи», — сообщили в суде.

Мать студента Людмила подтвердила «Известиям», что Каримова отпустили. Она подала кассационную жалобу.

«Мы кассацию подали, конечно, в сроки уложились, ждем, когда будет назначено слушание. К сожалению, не попала на апелляционный суд. Уже потом узнала об этом. Он не извинился, не считает себя виноватым, по-хамски себя вел, когда я приезжала на заседания», — сказала она.

Инцидент произошел 4 июня 2020 года. Голиков обратился в компанию, помогавшую оформлять документы для трудоустройства, однако она не выполнила свои обязательства. Студент потребовал вернуть деньги, и у него случился конфликт с охранником. Каримов выстрелил ему в голову из травматического пистолета и скрылся. Вскоре его задержали.

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