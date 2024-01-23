Инвентаризацию кладбищ проведут в Перми

Власти Пермского муниципального округа приняли решение о проведении инвентаризации кладбищ. Специалисты оценят наличие мест для захоронения.

Для проведения инвентаризации создана рабочая группа, которую возглавляет первый заместитель главы администрации Игорь Варушкин. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Ранее власти Пермского района отказались от идеи создания кладбища вблизи деревни Горбуново. Под погост планировалось отвести территорию площадью 40 га, однако предложение вызвало негативные реакции со стороны местных жителей. Кроме того, в 2021 году обсуждался вопрос строительства общего кладбища для нужд Перми и Пермского района.

В 2023 году о необходимости проведения инвентаризации кладбищ сообщили власти Ростовской области. Стоимость работ оценивалась в 33 млн рублей.