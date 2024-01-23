В Китае представят новую версию кроссовера Exeed LX

Компания Exeed, которая входит в состав Chery, представит в Китае кроссовер LX с новой гибридной силовой установкой. Об этом 23 января сообщает портал Autohome.

Кроссовер получит турбомотор объемом 1,5 литра (156 л.с.), новую гибридную платформу C-DM, трехступенчатую трансмиссию DHT и систему полного привода. Отмечается, что такой Exeed LX способен разгоняться до «сотни» за 4,26 секунды и проезжать до 165 км на электротяге. Максимальный запас хода автомобиля превышает 1400 км, а расход топлива составляет 4,2 литра на 100 км. Общая мощность силовой установки не уточняется.

Размеры новинки соответствуют актуальной модели: длина составляет 4533 мм при колесной базе 2670 мм. Существенных отличий в салоне не ожидается, кроме того, что руль будет двухспицевым.

Сейчас на российском рынке Exeed LX доступен как с передним, так и с полным приводом. В моторную линейку входят турбированные агрегаты 1.5 (147 л.с.) и 1.6 (150 л.с.).

Ранее в январе стало известно, что в 2024 году компания «Чери Автомобили Рус» выведет на российский рынок новый премиальный бренд электрических автомобилей Exlantix. Старт продаж запланирован на лето текущего года, первым на рынок выйдет четырехдверное электрическое купе Exlantix ES.

Также сообщалось, что официально представленный в России гибридный кроссовер Aito M7 стал автомобилем года по версии крупной китайской социальной сети Weibo. В номинации «лучший электромобиль» победил Xpeng G6, лучшим бензиновым авто признан Volkswagen Tharu, а лучшим гибридным — Haval Raptor.