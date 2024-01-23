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Прокуратура проверит клуб в Великом Новгороде после танцев топлес

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Фото: ТАСС/URA.RU/Алексей Андронов
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В Великом Новгороде девушка топлес станцевала в одном из ночных клубов. После публикации кадров в Сети прокуратура начала проверку заведения. Об этом во вторник, 23 января, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По данным прокуратуры, на мероприятии могли присутствовать несовершеннолетние. В результате проверки будет дана оценка соблюдению законодательства при осуществлении торгово-развлекательной деятельности, реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, нахождению их в клубе в ночное время.

«Кроме того, прокуратура даст оценку действиям родителей по надлежащему воспитанию несовершеннолетних, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьями подростков», — говорится в материале.

По данным газеты «Новгород», речь идет о вечеринке Pretty Place Part («Симпатичное местечко») в клубе «Пандора» в ночь на 21 января. Центральной фигурой мероприятия стала известная в узких кругах вебкам-модель Crazy Alisha, которую обвинили в нарушении рамок приличия.

Прикройтесь: организаторов вечеринки Ивлеевой могут ждать новые проверки
Суд приостановил деятельность клуба, где проходило «голое» мероприятие

Ранее, 20 декабря, состоялась «голая» вечеринка телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor. Ее посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также блогеры-миллионники и жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

22 декабря в Роскомнадзоре заявили, что на некоторых фото- и видеозаписях с вечеринки Ивлеевой присутствуют признаки пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). За участие в «почти голой» вечеринке извинились некоторые гости и сама Ивлеева. Но после того, как скандальные фото с мероприятия попали в Сеть, у некоторых звезд начали отменять концерты.

После общественного резонанса телеведущая принесла извинения за организацию мероприятия, заявив, что полностью осознала свою ответственность за произошедшее.

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