Карта спецоперации на Украине 23 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 23 января можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны, утром ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам ВПК Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

На купянском направлении отражены шесть атак ВСУ в районах Синьковки, Табаевки Харьковской области и Макеевки ЛНР. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На краснолиманском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю. Отражены четыре атаки ВСУ и 5 нацгвардии в районах Ямполовки ДНР, Червоной Дибровы ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и два орудия Д-20.

На донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Курдюмовки, Григоровки и Андреевки ДНР. Потери противника составили свыше 280 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также станция РЭБ «Анклав-Н».

На южно-донецком направлении нанесено поражение ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Противник потерял более 105 военнослужащих, семь автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку «Акация».

На запорожском направлении нанесено поражение ВСУ в районах Работино, Нестерянки и Пятихаток Запорожской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, танк, три пикапа и орудие Д-30.

На херсонском направлении противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11089 беспилотных летательных аппаратов, 451 зенитный ракетный комплекс, 14743 танка и других боевых бронированных машин, 1205 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7830 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17751 единица специальной военной автомобильной техники.

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