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Эксперт не исключила досрочные выборы в Германии из-за недоверия Шольцу

Германист Пименова: Шольца всё больше затягивает в «воронку кризиса»
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Фото: Global Look Press/dpa/Frank Rumpenhorst
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Несмотря на то что политическая система Германии обладает большим запасом прочности, канцлера ФРГ Олафа Шольца всё больше затягивает в «воронку кризиса». Как заявила «Известиям» 23 января историк, политолог-германист, кандидат исторических наук Евгения Пименова, из-за этого перспектива досрочных выборов уже не кажется столь невероятной.

В германских СМИ всё чаще пишут о росте недоверия к правительству и лично канцлеру Олафу Шольцу. Германия сталкивается со множеством проблем: бюджетный кризис, снижение темпов экономического развития, забастовки фермеров. Так, издание Bild am Sonntag сообщило, что только 17% жителей Германии положительно отозвались о работе правительства, что стало худшим показателем, зафиксированным институтом исследования общественного мнения Insa с момента начала работы федерального правительства в 2021 году.

Как отметила германист, всё это теоретически может привести к отставке правительства и новым выборам. Кроме того, дополнительно такие настроения создают в оппозиционной партии «Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС)», которая на фоне провалов правящей коалиции набирает заметной рейтинг, имея, по последним данным, уже 31% потенциальных голосов.

«Реальна ли перспектива досрочных выборов? В законе ФРГ прописан механизм запуска внеочередных выборов. Речь идет о том, что канцлер должен поставить вопрос о доверии перед парламентом. Если он не получает поддержки от депутатов, новые выборы должны состояться в течение двух месяцев. Несмотря на то что немецкая политическая система обладает большим запасом прочности, Олафа Шольца всё больше и больше затягивает в «воронку кризиса», поэтому перспектива досрочных выборов уже не кажется столь невероятной», — сказала Пименова.

При этом, по ее словам, нужно понимать, что любые выборы являются сложным, трудоемким и дорогостоящим процессом, требующим от всех партий максимальной политической готовности к новой предвыборной гонке.

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Ранее, 20 января, опрос специалистов социологического института INSA показал, что рейтинг правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в которой состоит действующий канцлер Шольц, обвалился до рекордно низкого уровня — свой голос за нее готовы отдать лишь 13% от общего числа населения.

Также известно, что 76% респондентов недовольны работой Шольца на посту канцлера Германии. Его правительство обвинили в идеологическом расколе общества. 64% опрошенных заявили, что, по их мнению, политика федерального правительства «имеет тенденцию к усугублению» общественного раскола в стране. Отсутствие влияния на эти факторы находят только 18%.

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