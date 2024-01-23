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В отношении Шабутдинова возбудили еще восемь уголовных дел о мошенничестве

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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В отношении блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова возбудили еще восемь уголовных дел о мошенничестве. Об этом 23 января сообщил источник «Известий».

На Шабутдинова и его сообщника Василия Алексеева, исполнительного директор АНО «Центр развития предпринимательства +», написали заявления о том, что они продали дорогостоящие курсы и не собирались выполнять обязательства.

Им предъявили претензии на общую сумму свыше 1,7 млн рублей. Новые уголовные дела возбуждены 22 января по ч. 4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

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Шабутдинова задержали в начале ноября по подозрению в мошенничестве после жалоб на проданные им образовательные курсы. Он предлагал людям купить вебинары, тренинги, марафоны. Шабутдинов утверждал, что после прохождения его обучения клиенты смогут открыть успешный бизнес.

4 ноября Шабутдинова арестовали. Следствие настаивало на заключении под стражу фигуранта, поскольку, «находясь на свободе, Шабутдинов может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевших». Выяснилось, что блогер имеет гражданство Сент-Люсии, а также действующие визы в США, ОАЭ и Италию, что может помочь ему покинуть Россию.

12 декабря Таганский суд Москвы продлил Шабутдинову арест на два месяца, он пробудет в СИЗО до 16 февраля 2024 года. В свою очередь адвокаты блогера в ходе заседания просили изменить ему меру пресечения на домашний арест или залог в размере 50 млн рублей. Защита блогера заявила о намерении обжаловать это решение.

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