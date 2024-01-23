Отель и ресторан разместили в части усадьбы Ливенцева в Туле

В Туле часть усадьбы Ливенцева выкупил предприниматель и учредитель ресторана «Петр Петрович» Вадим Виноградов. Он разместит там кафе и отель. Об этом сам бизнесмен рассказал изданию «Бренды России».

Заброшенное старинное здание продали на аукционе в середине января 2023 года за 26,5 млн рублей. Усадьбу строил тульский городской глава и один из крупнейших тульских купцов Иван Ливенцев в 1770–1780-х годах.

Флигель усадьбы, ограниченный улицами Советской, Дзержинского, Никитской и Розы Люксембург, в мае 2023 года внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия, уточняет «ТСН24».

Сейчас заброшенное здание капитально ремонтируют. Уже удалось восстановить часть фундамента, подмытую неисправной канализацией. Виноградов рассказал, что планирует сделать отель с номерами в историческом стиле, но со всеми удобствами. На первом этаже рядом с кафе откроют площадку для выставок и других культурных проектов. В эксплуатацию здание планируется сдать осенью 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Туле признали объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения Дом Демидовых, расположенный в Зареченском районе города. Предметами охраны являются белокаменный цоколь и стены из красного кирпича, фасад, карнизы, своды и решетки на окнах.