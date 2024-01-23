Семьи — участники форума «Родные — Любимые» присоединились к турниру «Знание.Игра «Связь поколений»

22 января на площадке международной выставки-форума «Россия» в Москве в лектории общества «Знание» в рамках конкурса «Династии России» состоялся интеллектуальный турнир »Знание.Игра «Связь поколений». Участниками испытания стали 70 семей из 58 регионов страны, приехавшие на Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые».

Всероссийский семейный форум стал первым мероприятием Года семьи в России, объявленного на основании указа президента Владимира Путина и нацеленного на объединение династий со всей страны, диалог поколений и сотворчество детей и взрослых.

Семья — это хорошо, а династия — еще лучше, и в этом смогли убедиться зрители конкурса «Династии России», который проходил на площадке семейного форума «Родные — Любимые». В павильоне № 57 «Россия — Моя история» семейные команды пробовали свои силы в одной из номинаций — интеллектуальном турнире «Знание.Игра «Связь поколений». Участниками турнира стали более 70 семей из 58 регионов страны. Так, к нему присоединились династия врачей Яцишиных из Амурской области, казачья династия Бянкиных из Камчатского края, педагогическая династия Абакшиных из Пермского края и многие другие.

Викторина включала в себя два отборочных тура. По итогам первого этапа в финал прошли 18 сильнейших команд, а по итогам второго — еще 15 самых эрудированных и дружных семей. Лидеры по числу набранных очков — семья Карташевых из Орловской области, команда Артамоновых из Тульской области и Минеевы — Козловы из Владимирской области.

Ведущим финального раунда выступил математик, президент Федерации спортивного бриджа России, магистр игры «Что? Где? Когда?», четырехкратный обладатель приза «Хрустальная сова», многодетный отец Максим Поташев. С подачи ведущего семейные команды соревновались в знании истории и достижений России. Но кроме классического формата «вопрос — ответ» в квиз вошли музыкальный и визуальный раунды, а также непростые вопросы от знатока. Задания конкурса были подобраны так, чтобы вовлечь в процесс представителей разных поколений: где-то более сильными и подготовленными оказывались отцы, а где-то дети.

«Мы приехали из Республики Мордовии большой семьей: я, мой муж, шестеро детей и наши дедушки. Представлять Мордовию на форуме для нас большая честь. Много было волнений, но с самых первых минут нас закружил круговорот событий. Мы вышли в финал шоу талантов, послушали лекции, я даже получила приз за самый интересный вопрос спикеру. Яркие впечатления оставило участие в викторине «Знание.Игра «Связь поколений»: вопросы были разные, где-то приходилось вспоминать школьную программу и прочитанные книги, но это и есть самое интересное — заставлять мозг работать, тем более что в викторине участвовало много талантливых семей. Других здесь просто не было!» — поделилась впечатлениями многодетная мама Людмила Адушкина.

В десятку победителей вошли семья Шаранкевич, Республика Крым; семья Титовых, Челябинская область; семья Овсянниковых, Санкт-Петербург; семья Серебряковых, Свердловская область; семья Родькиных, Республика Мордовия; семья Соляковых и семья Бабиных, Курганская область; семья Ивановых-Шабалдиных, Вологодская область.

Победителей турнира объявил Максим Поташев. Ведущий отметил, что борьба получилась настолько острой, что организаторы решили не разделять 1-е и 2-е места, а наградить обе семьи, показавшие самую высокую эрудированность и командный дух — семью Гайфуллиных-Сафиных из города Набережные Челны и семью Юзвик, представляющую Ленинградскую область.

Династия педагогов Юзвик из города Мурино Ленинградской области приехала на форум в полном составе.

«Было очень интересно посоревноваться с таким количеством команд-участниц и в итоге победить. Каждый член семьи внес свой вклад в победу, даже наш самый младший участник продемонстрировал замечательные знания и хорошую интуицию. Но особенно мы гордимся нашими старшими ребятами — они часто давали ответы с лету, не раздумывая, и это действительно очень здорово», — рассказала мама семейства Татьяна Юзвик.

Семья Гайфуллиных-Сафиных приехала на конкурс командой, в которой к маме, папе и четверым детям присоединились бабушки, дедушки, тетя и троюродный брат мамы.

«Мы подумали — ну поучаствуем, а там как пойдет. Конечно, мы даже представить себе не могли, что выйдем в финал, а потом окажемся среди победителей. Нам очень понравилось разнообразие вопросов: у нас четверо детей, и, когда надо было разгадывать мультфильмы, наши младшие очень помогли набрать баллов! А еще нам на руку сыграло то, что мы все очень разные: в семье есть и технари, и экономисты, и творческие работники. Но мы думаем и действуем как одна команда. Наверное, сказывается то, что мы и в жизни — не просто семья, а целая династия, все работаем на легендарном КамАЗе», — поделилась впечатлениями семья Гайфуллиных-Сафиных.

10 команд-победителей по итогам турнира получили памятные подарки от российского общества «Знание» и «Движения Первых». Всем участникам вручили сертификаты на полезные, деятельные поездки по России в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

Еще один трек конкурса «Династии России», подготовленный обществом «Знание», — конкурс семейных мастер-классов «На все руки мастер». Он проходил с 19 по 20 января на площадке павильона № 55 «Дом молодежи». Перед участниками стояла задача ярко и интересно представить умение своей семьи. Оценку семейных презентаций взяло на себя жюри, в состав которого вошли лауреаты конкурсов «Знание.Премия» и «Знание.Лектор» и выпускники Мастерской новых медиа.