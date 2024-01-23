Генсек НАТО заявил об отсутствии угроз со стороны РФ против союзников

НАТО на данный момент не видит угрозы со стороны России в отношении какой-либо из стран — членов организации. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе.

По словам генсека, после начала спецоперации на Украине у НАТО были две задачи. Первая заключалась в поддержке Украины, а вторая — не допустить эскалации между альянсом и Россией, объяснил Столтенберг.

«Конечно, мы внимательно следим за тем, что делает Россия. Мы повысили нашу бдительность», — передает его слова Agenzia Nova.

Столтенберг подчеркнул, что альянс усиливает свое присутствие на восточном фланге ради предотвращения возможных нападений на союзников, добавляет «Газета.Ru».

Ранее, 18 января, главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи сообщил, что НАТО проведет крупнейшие за последние десятилетия учения Steadfast Defender 2024, что соответствует реализации оборонных планов альянса. Тогда же агентство DPA сообщило, что на учениях будут отрабатываться приведение в боевую готовность и развертывание национальных и многонациональных сухопутных сил. Сценарием учений станет нападение России на территорию союзников. Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что гражданское население должно подготовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

До этого, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, ей не нужны страны НАТО. Он отметил, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс. Соединенные Штаты «специально втащили нас и Европу в конфликт», а сейчас перекладывают на страны Евросоюза бремя финансовых платежей, добавил Путин.

17 декабря Путин назвал полной чушью мнение, что РФ может напасть на НАТО. Заявление американского лидера Джо Байдена об этом он назвал фигурой речи. По словам Путина, вся организация Североатлантического альянса является задним двором США.

Заявление об уверенности атаки России на страны НАТО после победы в спецоперации Байден сделал 6 декабря во время специального обращения, в котором он призывал конгресс выделить дополнительную помощь Киеву.